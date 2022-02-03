Спортът по ТВ в събота (5 февруари)

08.00 Кърлинг: Пекин 2022, Швеция - Канада, групова фаза, смесени двойки Евроспорт 2

08.25 Ски скокове: Пекин 2022, малка шанца, мъже, квалификация Евроспорт 1, БНТ 3

09.30 Ски бягане: Пекин 2022, скиатлон, жени Евроспорт 1

10.30 Бързо пързаляне с кънки: Пекин 2022 Евроспорт 2

10.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

10.45 Биатлон: Пекин 2022, смесена щафета Евроспорт 1, БНТ 1, БНТ 3

12.00 Тенис, турнир в Махарщра МАХ Спорт 2

12.10 Хокей на лед: Пекин 2022, Чехия - Швеция, групова фаза, жени Евроспорт 2

12.30 Ски скокове: Пекин 2022, малка шанца, жени Евроспорт 1

13.00 Шортрек: Пекин 2022, шейни (мъже) БНТ 1, БНТ 3

13.30 Фрийстайл ски: Пекин 2022, ски бабуни, мъже Евроспорт 2

14.20 Шорттрек: Пекин 2022, първи ден Евроспорт 1

14.30 Футбол, "Челси" - "Плимут" Диема спорт 2

14.30 Футбол, "Киндърминстър" - "Уест Хем" Диема спорт

14.30 Футбол, "Вердер" - "Карлслуе" Диема спорт 3

15.00 Футбол, "Елче" - "Алавес" МАХ Спорт 4

15.10 Спускане с шейни: Пекин 2022, мъже, втори манш Евроспорт 2

15.50 Хокей на лед: Пекин 2022, САЩ – Руски олимпийски комитет, групова фаза, жени Евроспорт 1

16.00 Футбол, "Рома" - "Дженоа" Ринг

16.00 Тенис, турнир в Монпелие МАХ Спорт 1

16.15 Ръгби, Ейре - Уелс МАХ Спорт 2

16.30 Футбол, "Кьолн" - "Фрайбург" Диема спорт 3

17.00 Футбол, "Манчестър Сити" - "Фулъм" Диема спорт 2

17.00 Футбол, "Евертън" - "Брентфорд" Диема спорт

17.00 Футбол, "Саутхемптън" - "Ковънтри" Нова спорт

17.00 Колоездене: Обиколка на Валенсия, четвърти етап Евроспорт 2

17.15 Футбол, "Майорка" - "Кадис" МАХ Спорт 4

19.00 Футбол, "Интер" - "Милан" МАХ Спорт 3

19.00 Баскетбол, "Рилски спортист" - "Академик" (Пд) МАХ Спорт 2

19.30 Футбол, "Селта"- "Райо Валекано" МАХ Спорт 4

19.30 Футбол, "Байерн" - "Лайпциг" Диема спорт 3

19.30 Футбол, "Кембридж" - "Лутън" Диема спорт 2

19.30 Футбол, "Асколи" - "Перуджа" Нова спорт

20.00 Футбол, "Бърнли" - "Уотфорд" Диема спорт

21.00 Футбол, ПСВ "Айндховен" - "Алкмаар" МАХ Спорт 2

21.00 Футбол, Буркина Фасо - Камерун Ринг

21.00 Голф: PGA тур, Пебъл Бийч Про Ам, трети ден Евроспорт 2

21.30 Футбол, "Санкт Паули" - "Падерборн" Нова спорт

21.45 Футбол, "Фиорентина" - "Лацио" МАХ Спорт 3

22.00 Футбол, "Осасуна" - "Севиля" МАХ Спорт 4

22.00 Футбол, "Тотнъм" - "Брайтън" Диема спорт 2

22.00 Футбол, "Монако" - "Лил" Диема спорт

22.00 НХЛ, Мач на звездите МАХ Спорт 1

22.30 Футбол, "Витория" (Гимараеш) - "Брага" Ринг

02.00 UFC, Хермансон срещу Стрикланд МАХ Спорт 2

03.30 НБА, "ЛА Лейкърс" - "НЙ Никс" Диема спорт 3

03.30 Фигурно пързаляне: Пекин 2022, отборно състезание, спортни двойки и мъже Евроспорт 1, БНТ 3

03.30 Сноуборд: Пекин 2022, слоупстайл, жени Евроспорт 2

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