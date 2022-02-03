Спортът по ТВ в събота (5 февруари)

08.00 Кърлинг: Пекин 2022, Швеция - Канада, групова фаза, смесени двойки Евроспорт 2
08.25 Ски скокове: Пекин 2022, малка шанца, мъже, квалификация Евроспорт 1, БНТ 3
09.30 Ски бягане: Пекин 2022, скиатлон, жени Евроспорт 1
10.30 Бързо пързаляне с кънки: Пекин 2022 Евроспорт 2
10.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
10.45 Биатлон: Пекин 2022, смесена щафета Евроспорт 1, БНТ 1, БНТ 3
12.00 Тенис, турнир в Махарщра МАХ Спорт 2
12.10 Хокей на лед: Пекин 2022, Чехия - Швеция, групова фаза, жени Евроспорт 2
12.30 Ски скокове: Пекин 2022, малка шанца, жени Евроспорт 1
13.00 Шортрек: Пекин 2022, шейни (мъже) БНТ 1, БНТ 3
13.30 Фрийстайл ски: Пекин 2022, ски бабуни, мъже Евроспорт 2
14.20 Шорттрек: Пекин 2022, първи ден Евроспорт 1
14.30 Футбол, "Челси" - "Плимут" Диема спорт 2
14.30 Футбол, "Киндърминстър" - "Уест Хем" Диема спорт
14.30 Футбол, "Вердер" - "Карлслуе" Диема спорт 3
15.00 Футбол, "Елче" - "Алавес" МАХ Спорт 4
15.10 Спускане с шейни: Пекин 2022, мъже, втори манш Евроспорт 2
15.50 Хокей на лед: Пекин 2022, САЩ – Руски олимпийски комитет, групова фаза, жени Евроспорт 1
16.00 Футбол, "Рома" - "Дженоа" Ринг
16.00 Тенис, турнир в Монпелие МАХ Спорт 1
16.15 Ръгби, Ейре - Уелс МАХ Спорт 2
16.30 Футбол, "Кьолн" - "Фрайбург" Диема спорт 3
17.00 Футбол, "Манчестър Сити" - "Фулъм" Диема спорт 2
17.00 Футбол, "Евертън" - "Брентфорд" Диема спорт
17.00 Футбол, "Саутхемптън" - "Ковънтри" Нова спорт
17.00 Колоездене: Обиколка на Валенсия, четвърти етап Евроспорт 2
17.15 Футбол, "Майорка" - "Кадис" МАХ Спорт 4
19.00 Футбол, "Интер" - "Милан" МАХ Спорт 3
19.00 Баскетбол, "Рилски спортист" - "Академик" (Пд) МАХ Спорт 2
19.30 Футбол, "Селта"- "Райо Валекано" МАХ Спорт 4
19.30 Футбол, "Байерн" - "Лайпциг" Диема спорт 3
19.30 Футбол, "Кембридж" - "Лутън" Диема спорт 2
19.30 Футбол, "Асколи" - "Перуджа" Нова спорт
20.00 Футбол, "Бърнли" - "Уотфорд" Диема спорт
21.00 Футбол, ПСВ "Айндховен" - "Алкмаар" МАХ Спорт 2
21.00 Футбол, Буркина Фасо - Камерун Ринг
21.00 Голф: PGA тур, Пебъл Бийч Про Ам, трети ден Евроспорт 2
21.30 Футбол, "Санкт Паули" - "Падерборн" Нова спорт
21.45 Футбол, "Фиорентина" - "Лацио" МАХ Спорт 3
22.00 Футбол, "Осасуна" - "Севиля" МАХ Спорт 4
22.00 Футбол, "Тотнъм" - "Брайтън" Диема спорт 2
22.00 Футбол, "Монако" - "Лил" Диема спорт
22.00 НХЛ, Мач на звездите МАХ Спорт 1
22.30 Футбол, "Витория" (Гимараеш) - "Брага" Ринг
02.00 UFC, Хермансон срещу Стрикланд МАХ Спорт 2
03.30 НБА, "ЛА Лейкърс" - "НЙ Никс" Диема спорт 3
03.30 Фигурно пързаляне: Пекин 2022, отборно състезание, спортни двойки и мъже Евроспорт 1, БНТ 3
03.30 Сноуборд: Пекин 2022, слоупстайл, жени Евроспорт 2
5 Февруари, 2022 08:17 6490
Спортът по ТВ в събота (5 февруари)
Ето какво може да гледаме днес
08.00 Кърлинг: Пекин 2022, Швеция - Канада, групова фаза, смесени двойки Евроспорт 2
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