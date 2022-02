„Кралската стена“ рухна в 94', благодарение на Килиан Мбапе

Реал Мадрид изигра най-дефанзивния си мач от началото на сезона, но това не даде очаквания от Карло Анчелоти резултат на „Парк де Пренс“, тъй като Килиан Мбапе блесна в 94', за да донесе успеха на ПСЖ.

Френският нападател бе опазен до онзи последен миг, когато с простичък финт с прескачане на топката остави на място Лукас Васкес и Едер Милитао. След това той стреля по земята, за да прати кълбото между краката на иначе страхотния до този момент Тибо Куртоа.

Белгийският страж преди това дори отрази дузпа на Лионел Меси в 61', която се оказа и единствената изпусната в кариерата на аржентинеца срещу „кралския клуб“.

Неймар пък направи дългоочакваното си завръщане от контузия, влизайки от резервната скамейка в 73', за да внесе повече изненада в атаката на „парижани“. Той дори чисто статистически трябва да получи асистенция за гола на Мбапе, защото подаде с пета към съотборника си, който след това свърши далеч по-тежката работа.

„Белия балет“ разочарова в офанзивен план, защото в хода на целия двубой играчите му отправиха само 3 удара, като нито един не намери очертанията на вратата зад Джанлуиджи Донарума.

Реваншът на 9 март на „Сантиаго Бернабеу“ се очертава да е особено интригуващ, защото Анчелоти ще трябва да измисли друга стратегия, ако не иска да се прости с турнира още преди финалните му етапи.

FULL-TIME: @PSG_English 1-0 @realmadriden @KMbappe's outstanding late goal wins the game tonight! 👊🔴🔵



An advantage to take to Madrid for the second leg. #UCL | #PSGRM pic.twitter.com/Zj5986fq7q