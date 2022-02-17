08.00 Фрийстайл ски: Пекин 2022, ски крос, жени Евроспорт 2
08.25 Ски-алпийски дисциплини: Пекин 2022, слалом за комбинация, жени Евроспорт 1
10.00 Северна комбинация: Пекин 2022, отборно, голяма шанца, мъже Евроспорт 2
10.30 Бързо пързаляне с кънки: Пекин 2022 Евроспорт 1
12.00 Фигурно пързаляне: Пекин 2022, волна програма, жени Евроспорт 1, БНТ 1, БНТ 3
13.00 Северна комбинация: Пекин 2022, щафета 4х5 км, мъже Евроспорт 2
13.30 Тенис, турнир в Катар МАХ Спорт 1
14.10 Кърлинг: Пекин 2022, полуфинал, мъже Евроспорт 2
15.30 Баскетбол, АСТАНА - "Уникс" Нова спорт
17.00 Колоездене: Обиколка на Андалусия, втори етап Евроспорт 2
18.00 Волейбол, "Хебър" - "Кнак" МАХ Спорт 2
18.00 Баскетбол, "Цмоки" - "Етър" Диема спорт
18.00 Колоездене: Обиколка на Алгарве, втори етап Евроспорт 2
18.30 Баскетбол, ЦСКА - "Локомотив" Диема спорт 3
19.30 Баскетбол, "Хоментуд4" - Тенерифе" Нова спорт
19.45 "Барселона" - "Наполи" МАХ Спорт 3
19.45 "Зенит" - "Бетис" МАХ Спорт 4
19.45 "Фенербахче" - "Спарта" (Прага) Ринг
19.45 "Борусия" (Д) - "Рейнджърс" Би Ти Ви Екшън
21.30 Тенис, турнир в Рио де Жанейро МАХ Спорт 1
22.00 "Порто"- "Лацио" Би Ти Ви Екшън
22.00 "Лайпциг" - "Реал Сосиедад" МАХ Спорт 3
22.00 "Севиля" - "Динамо" (Загреб) Ринг
22.00 "Аталанта" - "Олимпиакос" МАХ Спорт 4
01.00 Тенис, турнир в Делрей Бийч МАХ Спорт 3
03.30 Фрийстайл ски: Пекин 2022, халфпайп, жени Евроспорт 2
17 Февруари, 2022 07:48 880
Спортът по ТВ в четвъртък (17 февруари)
Ето какво може да гледаме днес
08.00 Фрийстайл ски: Пекин 2022, ски крос, жени Евроспорт 2
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