Преди 6 месеца той победи Реал Мадрид на „Сантиаго Бернабеу“, а днес грабна оръжие, за да се бие за своята Украйна

Войната е лудост, която унищожава цивилизацията. Поредното доказателство за това можем да открием в историята на футболния треньор Юрий Вернудиб, който в рамките на половин година имаше възможност да се похвали с победа над Реал Мадрид в Шампионската лига, а днес е един от милионите доброволци, които се бият за независимостта на родната им Украйна.

На 28 септември Вернудиб извежда своя Шериф Тираспол до победа с 1:2 насред „Сантиаго Бернабеу“, превръщайки се в един от малцината специалисти във футбола с подобна постижение.

През уикенда обаче социалните мрежи обиколи негова снимка във военна униформа, където той недвусмислено заявява готовността си да брани родината с оръжие в ръка.

56- годишният треньор временно остави футбола зад гърба си, за да се запише в един от доброволческите отряди в Запорожие, където стартира спортната му кариера преди толкова много години.

Шампионатът в Молдова е временно преустановен, поради близостта си до военните действия край Одеса, а това означава, че всички в Шериф Тираспол са освободени от служебните си ангажименти.

Sheriff Tiraspol manager Yuriy Vernydub is primed and ready!



He defeated Real Madrid in the autumn



Now he’s joined the territorial defence effort too 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/8OsY7kOHST