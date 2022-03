Мидълзбро покоси и Тотнъм след Манчестър Юнайтед за ФА Къп

Голямата сензация на тазгодишното издание на ФА Къп без никакво съмнение е отборът на Мидълзбро, след като успя да отстрани Манчестър Юнайтед, а в последния кръг се справи с 1:0 след продължения с Тотнъм.

Резервата Джошуа Кобърн отбеляза единственото попадение в 107', за да се справи с тима на Антонио Конте в най-стария клубен турнир в света.

Италианецът заложи на своя титулярен състав, но дори присъствието на Хари Кейн и Хьон-мин Сон не помогна на „шпорите“, за да си тръгнат с нещо от „Ривърсайд“.

В останалите срещи от кръга Кристъл Палас спечели с 2:1 срещу Стоук Сити и Питърбро загуби с 0:2 от Манчестър Сити.

𝐌𝐀𝐊𝐄 𝐘𝐎𝐔𝐑𝐒𝐄𝐋𝐅 𝐀 𝐇𝐄𝐑𝐎



All the way from the Academy 😱@Jcoburn06 @Boro #EmiratesFACup pic.twitter.com/sdrJYSdWtz