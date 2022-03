Изненадите за Купата на Германия не секват и на 1/4-финалите

Тазгодишното издание на Купата на Германия се очертава да е едно от най-интригуващите с оглед факта, че почти всички големи фаворити отпаднаха, а на полуфиналите отиват някои от най-изненадващите участници.

Унион Берлин отстрани Санкт Паули с 2:1, въпреки че преди това гостите се справиха с Борусия Дортмунд със същия резултат.

Хамбургер пък тръгва по пътя на изкуплението, справяйки с Карлсруе. В редовното време двата тима си размениха по две попадения, гостите останаха с човек по-малко, а домакините пропуснаха дузпа, само за да оставят драмата за 91', когато Глацел изравни и прати мача в продължения. Нов гол обаче не падна и въпреки пропуска на Шонлау се стигна до успех с с 3:2 за домакините.

Бохум пък загуби с 1:2 от Фрайбург след продължения и гол в последната секунда от 120-тата минута на Шалай.

От фаворитите единствено Ред Бул Лайпциг продължава участието си и то с лекота, защото Хановер 96 бе победен с 0:4.

Just Christopher Nkunku doing kick-ups to keep hold of possession 🥶#DFBPokal #H96RBL pic.twitter.com/TMexb1GCBY