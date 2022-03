Тотнъм вкара 5 за ЧРД на свой съперник

Тотнъм разби с внушителното 5:0 отбора на Евертън, като така съсипа рождения ден на противниковия вратар Джордан Пикфорд, който днес навърши 28 години, а и за капак на всичко отбеляза своя юбилеен мач №200 в професионалния футбол.

Майкъл Кийн си вкара автогол още в 14', за да постави началото на разгрома за „карамелите“, след което преди почивката Хьон-мин Сон и Хари Кейн увеличиха резултата на 3:0.

След паузата Серхио Регелон и Хари Кейн отново оформиха и крайното 5:0 до 56' и някъде там мачът влезе в тренировъчно темпо с изключение на няколкото груби влизания от страна на Деле Али срещу своите бивши съотборници.

„Шпорите“ така наваксаха изоставането си от Уест Хям и вече имат 45 точки, но все още топ 4 е на дистанция с оглед факта, че Арсенал има 3 точки аванс и мач пасив.

Евертън от друга страна е опасно близо до зоната на изпадащите, а Франк Лампард записа четвъртото си поражение в първите 5 мача начело за тима.

