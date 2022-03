Нокаутираха MMA съдия с „търкаляща се мълния“ (ВИДЕО)

Битката между Люис Бърн и Луис Гонзалес в Brave FC IMMAF Super Cup 2022 в Бахрейн се превърна в неочаквана сензация с атрактивен нокаут, но без някой от тях двамата да пострада. Вместо това реферът Скот Манхард бе проснат на земята с „търкаляща се мълния“, научихме от MMA.bg.

Съдията изглежда не прецени дистанцията от схватката между двамата бойци, защото по някаква причина главата му се озова между тях, когато Гонзалес опита атрактивното изпълнение.

За щастие Манхард прояви характер, за да се изправи и да довърши срещата.

В крайна сметка Люис Бърн триумфира с решение след последния гонг, но овациите бяха за съдията.

So a referee just got KO'd by a rolling thunder during @bravemmaf's IMMAF Super Cup 2022 Semi Finals… 👀@mmasupercup | @immafed pic.twitter.com/Igf9ARht4S