ФАКТИ.БГ
Новини »
Спорт »
Бг футбол »
Главоломна сеч в БФС: Над 100 клуба бяха изхвърлени от федерацията!

2 98230

Главоломна сеч в БФС: Над 100 клуба бяха изхвърлени от федерацията!

  • бфс

На днешното си заседание Изпълкомът реши да накаже сурово близо 1/6 от всички отбори у нас

Главоломна сеч в БФС: Над 100 клуба бяха изхвърлени от федерацията! - 1
Снимка: БГНЕС
Десислав Янкулов Десислав Янкулов Автор във Fakti.bg

Изпълнителният комитет на Българския футболен съюз под ръководството на Борислав Михайлов реши да изхвърли над 100 клуба от федерацията след извънредното си заседание днес, съобщиха от централата в Бояна.

Ето и списъка с тимовете, които няма да се състезават повече под егидата на БФС:

Футболен клуб Обеля (гр. София)

Училищен футболен клуб Ботев-57 СУ (гр. София)

Сдружение „Училищен футболен клуб Олимпиец“ (гр. София)

Футболен клуб Победа 2013 (гр. София)

Футболен клуб Урвич 1960 (гр. София)

Обединен футболен клуб София (гр. София)

Футболен клуб Спартак София (гр. София)

Аматьорски футболен клуб Мрамор (гр. София)

Футболен клуб Средногорец 2016 (гр. Златица)

Футболен клуб Рилски спортист – Самоков (гр. Самоков)

Сдружение „Аматьорски футболен клуб Беласица-08“ (с. Беласица)

Футболен клуб Буйна Места – ММ – Мусомища (с. Мусомища)

Футболен клуб Садово (с. Садово)

Сдружение с нестопанска цел футболен клуб „Огняново“ (с. Огняново)

Футболен клуб Чорни – 1920 (гр. Брезник)

Футболен клуб Черногорец – 1946 (с. Ноевци)

Футболен клуб Димитровец 1928 (с. Ковачевци)

Футболен клуб Буря (с. Кошарево)

Футболен клуб Девин (гр. Девин)

Футболен клуб Мадан (гр. Мадан)

Футболен клуб Златоград (гр. Златоград)

Футболен клуб Хасково 1957 (гр. Хасково)

Футболен клуб Раковски (гр. Ивайловград)

Футболен клуб Бригада (гр. Димитровград)

Футболен клуб Тунджа (с. Стрем)

Футболен клуб Сините камъни 2013 (гр. Сливен)

Футболен клуб Самуил – Самуилово (с. Самуилово)

Футболен клуб Минерал – Овощник (с. Овощник)

Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Чирпан“ (гр. Чирпан)

Футболен клуб Миньор-Раднево (гр. Раднево)

Футболен клуб Джебел – 1928 (гр. Джебел)

ФК „Родопи – 1935 – Момчилград“ (гр. Момчилград)

Футболен клуб Черноморски спортист (гр. Обзор)

Сдружение „Футболен клуб Русокастро“ (с. Русокастро)

Общински футболен клуб „Странджа Агрокорн 2014“ (гр. Средец)

Футболен клуб „Атлетик 2018“ (гр. Каблешково)

Футзал клуб „Черно море – Мания“ (гр. Варна)

Футболен клуб Тополи 2010 (с. Тополи)

Сдружение Футболен клуб Сини Вир (с. Цонево)

Футболен клуб Камчиец – 1945 (гр. Дългопол)

Професионален футболен клуб Светкавица 1922 АД (гр. Търговище)

Футболен клуб Ракета (гр. Търговище)

Общински футболен клуб Първа атомна (гр. Козлодуй)

Футболен клуб Атлетик (гр. Козлодуй)

Футболен клуб Ботев Криводол – 2013 (с. Криводол)

Детско-юношески футболен клуб Янтра – 2013 (гр. Габрово)

Общински футболен клуб Трявна (гр. Трявна)

Футболен клуб „Ботев“ (гр. Грамада)

Футболен клуб „Балкан“ (гр. Белоградчик)

Футболен клуб „Венци“ (гр. Искър)

Футболен клуб „Мизия 2005 Кнежа“ (гр. Кнежа)

Сдружение „Футболен клуб Спартак 1919“ (гр. Плевен)

Футболен клуб Ботев – Комарево (с. Комарево)

Сдружение „Футболен клуб Чавдар“ (с. Бръшляница)

Сдружение „Футболен клуб Ботев-2005“ (с. Вълчитрън)

Сдружение „Футболен клуб Спартак“ (гр. Койнаре)

Футболен клуб Обнова-1934 (с. Обнова)

Футболен клуб Шурданица (с. Г. Дамяново)

Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Златия-2015“ (гр. Вълчидръм)

Футболен клуб „Кариана“ (с. Ерден)

Сдружение „Футболен клуб Ботев 1930-Кобиляк“ (с. Кобиляк)

Футболен клуб Хайдут-2014 (с. Ерден)

ФК Сокол-Негован (гр. София)

ФК Мътивир (гр. Ихтиман)

Сдружение „Футболен клуб Спортист – 2006“ (с. Драговищица)

ФК Бойчиновци (гр. Бойчиновци)

Футболен клуб Любимец (с. Търнава)

ФК Вихър (с. Кавракирово)

ФК Канина (с. Гърмен)

ФК Подгорец (с. Коларово)

Футболен клуб Спортист (с. Струма)

ФК Граничар (с. Копривлен)

ФК Струма (с. Марикостиново)

ФК Корница (с. Корница)

ФК Огражденец (с. Кърналово)

ФК Зенит (с. Ветрендол)

ФК Тракиец 2005 (с. Главиница)

Футболен клуб Осогово Багренци (с. Багренци)

ОБФК Ботев – Бобошево (гр. Бобошево)

Футболен клуб Марица – Милево (с. Милево)

ФК Локомотив – Ветерани (гр. Пловдив)

Сдружение „Футболен спортен клуб – Харманли 04“ (гр. Харманли)

Общински футболен клуб (ОФК) Стамболово (гр. Стамболово)

ФК Ботев-Болярово (с. Болярово)

Футболен клуб Чарган (с. Чарган)

Сдружение „Футболен клуб Арсенал 2000“ (гр. Казанлък)

Общински футболен клуб Аврен (с. Аврен)

Футболен клуб Спартак 2000 (с. Бъзън)

Футболен клуб Въбел (гр. Търговище)

Футболен клуб Владислав-Джулюница 2004 (с. Джулюница)

Сдружение футболен клуб „Левски-2000“ (гр. Русе)

Футболен клуб Олимпия Шумен (гр. Шумен)

Футболен клуб Калояново (с. Калояново)

Сдружение Футболен клуб „Локомотив-Русе“ (гр. Русе)

Сдружение Футболен клуб „Смирненски“ (с. Смирненски)

Сдружение Футболен клуб „Спортист-Драгичево“ (с. Драгичево)

Сдружение Футболен клуб „Ямбол-2015“ (гр. Ямбол)

Футболен клуб Авангард (с. Бачево)

Футболен клуб Балкан (с. Варвара)

Футболен клуб Стрела – 2004 (с. Орляк)

Футболен клуб Партизан-1946 (с. Ярджиловци)

Футболен клуб Зенит-Церово (с. Церово)

ФК „Ботев-1921“ (гр. Златарица)

ФК „Дракончета“ (гр. Русе)

Основанията за изваждането им от структурите на БФС е най-вече за участие в конгреса на 18 март, но има и такива, които не са платили членските си вноски или такива, които не са вписани в регистрите на Министерство на младежта и спорта.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 30 гласа.

Свързани новини

Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa или ca нaпиcaни изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 33333т

    75 6 Отговор
    Перука до 1 седмица си си заминал

    Коментиран от #17

    17:18 23.03.2022

  • 2 Реалист

    25 15 Отговор
    Важното е че ловешкото ЦСКА остава.

    17:20 23.03.2022

  • 3 фен на Бербатов

    83 5 Отговор
    Борислав Михайлов - кърлежа в българския футбол! Този надмина и Бойко Борисов!

    17:20 23.03.2022

  • 4 перука чао

    61 5 Отговор
    Това е краят на монопола на БФС. Ще се създаде друг футболен съюз.

    Коментиран от #15, #20

    17:21 23.03.2022


  • 5 Мимчят

    25 11 Отговор
    А цецка,що не е изхвърлена.Каква е тая несправедливост?-или всички участвали или никой...

    Коментиран от #14, #21

    17:22 23.03.2022

  • 6 Красимир Петров

    48 3 Отговор
    Михайлов и сие в затвора.

    Коментиран от #18

    17:23 23.03.2022

  • 7 какво е това

    23 6 Отговор
    Какви са тези клубчета, до преди 10г. и ние ритахме топка в градинката зад блока, ама не сме си направили клубче и да искаме пари?!

    Коментиран от #29

    17:23 23.03.2022

  • 8 Депортиво Лисичери

    19 5 Отговор
    Само сериозни футболни титани.
    Шампионска лига изгуби блясъка си.

    Сега ще си направят СуперЛига тези отбори.

    17:24 23.03.2022

  • 9 Незапомнено

    15 2 Отговор
    грабене !

    17:25 23.03.2022

  • 10 НЯМА ТАКАВА ДЪРЖАВА

    18 5 Отговор
    100 били 1/6 от всички НАД 600 футболни клуба.
    Е наистина няма такава държава. Всеки иска да ръководи нещо и да се пише началник.

    Коментиран от #28

    17:28 23.03.2022

  • 11 Лесно е

    16 0 Отговор
    Просто да се направи алтернативен футболен клуб. Така или иначе този вече 33 години нищо не върши. А държавата да дотира на пазарен принцип - колкото повече резултати има даден клуб, толкова повече пари от спортния тотализатор.

    Коментиран от #12

    17:29 23.03.2022

  • 12 *поправка

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Лесно е":

    Футболен СЪЮЗ

    17:29 23.03.2022

  • 13 Фаро

    5 4 Отговор
    Опитвам се да си обясня,как фашистите озорпираха тоя свят отново с армии от престъпници

    17:30 23.03.2022

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.


  • 15 Винкело

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "перука чао":

    ... и изхвърляне от всички клубни и национални турнири на УЕФА и ФИФА. Да не берем срамове поне.

    17:38 23.03.2022

  • 16 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    9 1 Отговор
    Господин ГОЛЯМА СПЕРУКА изхвърлил и ДВАТА отбора от ГРАД КОЗЛОДУЙ

    17:40 23.03.2022

  • 17 Раданч Татлъту

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "33333т":

    Мислиш ли,че Митя Мързеливия е нещо по-добро от Боби Пияния?🙉🥳🤡🥳🙉

    17:40 23.03.2022

  • 18 Го4о

    2 12 Отговор

    До коментар #6 от "Красимир Петров":

    За неразборията в БФС е виновен единствено предателя БербатоФ! Навира се там където не му е работа, като глист!

    17:42 23.03.2022

  • 19 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    3 5 Отговор
    ФУДБОЛ ИМАШЕ НЯКОГА ИМАШЕ НЯКОГА ЦСКА ЦДНА СЕГА САМО СИЛИКОНИчалга БОЖИНКАТА ТРЕПНИ ТРЕПНИ Литекс ОТ ГРАФ ЛОВЕЧ преименуван НА ЦСКА ТИРЕ СОФИЯ ГРАД ЛОВЕЧ Е ГРАДЪТ НА ЛЮЛЯЦИТЕ

    17:43 23.03.2022

  • 20 Гениално

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "перука чао":

    Именно Литекс София, Стрела, Балкан, Авангард, Пирин, Ботев Вр, и Русокастро. Тогава най-после Гришата ще спечели първенството. Гениален ход.

    17:45 23.03.2022

  • 21 Профи

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мимчят":

    Защото имат професионални играчи. Там не става така.

    17:46 23.03.2022

  • 22 Балкан Варвара

    8 0 Отговор
    Ей перука , нали си знаеш , пиянде !

    Коментиран от #25

    17:53 23.03.2022

  • 23 Хahaha

    7 1 Отговор
    Каква е тази федерация, на която ръководството може да изхвърли когото си реши от членовете,когато си поиска? Направо да си остават подуенци и и другите държани отбори и да си се нарекат Подуенски футболен съюз и да си провеждат Подуенска лига с назначен шампион, щото в момента т.н БФС върви натам.

    Коментиран от #26

    17:56 23.03.2022

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.


  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Татко Барба

    0 5 Отговор

    До коментар #23 от "Хahaha":

    Не не не Барбарона ще си наорави ново Б-Ф-С с тези грандове дето го подкрепят всичките училищни отбори на които ГЕРБ кметовете им дали 10 лв да гласуват за Барбарона. После Барбарона ще направи нова У-Е-Ф-А и Ф-И-Ф-А

    18:03 23.03.2022

  • 27 Анонимен

    2 3 Отговор
    Не може да се търпи повече тази корумпирана клоака!Лошото е,че това което иска да седне на стола е меко казано неграмотно.Дано не е по-зле.

    18:07 23.03.2022

  • 28 ПРАВ СИ

    1 4 Отговор

    До коментар #10 от "НЯМА ТАКАВА ДЪРЖАВА":

    Прав си брат -наистина НЯМА ТАКАВА ДЪРЖАВА ! Смятай близо 700 футболни клуба у нас с поне 100 души играчи,треньори,домакини, масажисти и какви ли не директори ...колко клатикурници и нищо правещи се подвизават у нашата клета България останала вече 6 млн. барабар с пеленаците и пенсионерите,без НИКАКВА ИКОНОМИКА и едва около 2 млн. работещи от ,които поне 3/4 са от "работещите бедни" ...и това са само футболните клубове ...Ами най-бедната страна в ЕС и НАТО -кредитира богатия САЩ с 3 млрд. БЕЗЛИХВЕН КРЕДИТ за авансови за някакви самолети де ги само на хартия ...ПАТОЦИ разни - още 3 млрд ,та сега даже финансираме и посрещаме богати украинци даже .Наистина НЯМА ТАКАВА ДЪРЖАВА! До сега завиждах на циганите и ме бе яд ,че не съм такъв, сега мечтая барем украинец да стана !

    18:12 23.03.2022

  • 29 Футболен фвн

    1 4 Отговор

    До коментар #7 от "какво е това":

    Дават им топки и екипировка втора употреба.Държат ги за гласове.Съмнявам се,че някои от тези клубове нямат дори и състезатели….

    18:14 23.03.2022

  • 30 топ грандовете на България

    0 4 Отговор
    Селските отбори и те барабар Петко с мъжете

    18:25 23.03.2022

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове