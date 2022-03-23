Главоломна сеч в БФС: Над 100 клуба бяха изхвърлени от федерацията!

Изпълнителният комитет на Българския футболен съюз под ръководството на Борислав Михайлов реши да изхвърли над 100 клуба от федерацията след извънредното си заседание днес, съобщиха от централата в Бояна.
Ето и списъка с тимовете, които няма да се състезават повече под егидата на БФС:
Футболен клуб Обеля (гр. София)
Училищен футболен клуб Ботев-57 СУ (гр. София)
Сдружение „Училищен футболен клуб Олимпиец“ (гр. София)
Футболен клуб Победа 2013 (гр. София)
Футболен клуб Урвич 1960 (гр. София)
Обединен футболен клуб София (гр. София)
Футболен клуб Спартак София (гр. София)
Аматьорски футболен клуб Мрамор (гр. София)
Футболен клуб Средногорец 2016 (гр. Златица)
Футболен клуб Рилски спортист – Самоков (гр. Самоков)
Сдружение „Аматьорски футболен клуб Беласица-08“ (с. Беласица)
Футболен клуб Буйна Места – ММ – Мусомища (с. Мусомища)
Футболен клуб Садово (с. Садово)
Сдружение с нестопанска цел футболен клуб „Огняново“ (с. Огняново)
Футболен клуб Чорни – 1920 (гр. Брезник)
Футболен клуб Черногорец – 1946 (с. Ноевци)
Футболен клуб Димитровец 1928 (с. Ковачевци)
Футболен клуб Буря (с. Кошарево)
Футболен клуб Девин (гр. Девин)
Футболен клуб Мадан (гр. Мадан)
Футболен клуб Златоград (гр. Златоград)
Футболен клуб Хасково 1957 (гр. Хасково)
Футболен клуб Раковски (гр. Ивайловград)
Футболен клуб Бригада (гр. Димитровград)
Футболен клуб Тунджа (с. Стрем)
Футболен клуб Сините камъни 2013 (гр. Сливен)
Футболен клуб Самуил – Самуилово (с. Самуилово)
Футболен клуб Минерал – Овощник (с. Овощник)
Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Чирпан“ (гр. Чирпан)
Футболен клуб Миньор-Раднево (гр. Раднево)
Футболен клуб Джебел – 1928 (гр. Джебел)
ФК „Родопи – 1935 – Момчилград“ (гр. Момчилград)
Футболен клуб Черноморски спортист (гр. Обзор)
Сдружение „Футболен клуб Русокастро“ (с. Русокастро)
Общински футболен клуб „Странджа Агрокорн 2014“ (гр. Средец)
Футболен клуб „Атлетик 2018“ (гр. Каблешково)
Футзал клуб „Черно море – Мания“ (гр. Варна)
Футболен клуб Тополи 2010 (с. Тополи)
Сдружение Футболен клуб Сини Вир (с. Цонево)
Футболен клуб Камчиец – 1945 (гр. Дългопол)
Професионален футболен клуб Светкавица 1922 АД (гр. Търговище)
Футболен клуб Ракета (гр. Търговище)
Общински футболен клуб Първа атомна (гр. Козлодуй)
Футболен клуб Атлетик (гр. Козлодуй)
Футболен клуб Ботев Криводол – 2013 (с. Криводол)
Детско-юношески футболен клуб Янтра – 2013 (гр. Габрово)
Общински футболен клуб Трявна (гр. Трявна)
Футболен клуб „Ботев“ (гр. Грамада)
Футболен клуб „Балкан“ (гр. Белоградчик)
Футболен клуб „Венци“ (гр. Искър)
Футболен клуб „Мизия 2005 Кнежа“ (гр. Кнежа)
Сдружение „Футболен клуб Спартак 1919“ (гр. Плевен)
Футболен клуб Ботев – Комарево (с. Комарево)
Сдружение „Футболен клуб Чавдар“ (с. Бръшляница)
Сдружение „Футболен клуб Ботев-2005“ (с. Вълчитрън)
Сдружение „Футболен клуб Спартак“ (гр. Койнаре)
Футболен клуб Обнова-1934 (с. Обнова)
Футболен клуб Шурданица (с. Г. Дамяново)
Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Златия-2015“ (гр. Вълчидръм)
Футболен клуб „Кариана“ (с. Ерден)
Сдружение „Футболен клуб Ботев 1930-Кобиляк“ (с. Кобиляк)
Футболен клуб Хайдут-2014 (с. Ерден)
ФК Сокол-Негован (гр. София)
ФК Мътивир (гр. Ихтиман)
Сдружение „Футболен клуб Спортист – 2006“ (с. Драговищица)
ФК Бойчиновци (гр. Бойчиновци)
Футболен клуб Любимец (с. Търнава)
ФК Вихър (с. Кавракирово)
ФК Канина (с. Гърмен)
ФК Подгорец (с. Коларово)
Футболен клуб Спортист (с. Струма)
ФК Граничар (с. Копривлен)
ФК Струма (с. Марикостиново)
ФК Корница (с. Корница)
ФК Огражденец (с. Кърналово)
ФК Зенит (с. Ветрендол)
ФК Тракиец 2005 (с. Главиница)
Футболен клуб Осогово Багренци (с. Багренци)
ОБФК Ботев – Бобошево (гр. Бобошево)
Футболен клуб Марица – Милево (с. Милево)
ФК Локомотив – Ветерани (гр. Пловдив)
Сдружение „Футболен спортен клуб – Харманли 04“ (гр. Харманли)
Общински футболен клуб (ОФК) Стамболово (гр. Стамболово)
ФК Ботев-Болярово (с. Болярово)
Футболен клуб Чарган (с. Чарган)
Сдружение „Футболен клуб Арсенал 2000“ (гр. Казанлък)
Общински футболен клуб Аврен (с. Аврен)
Футболен клуб Спартак 2000 (с. Бъзън)
Футболен клуб Въбел (гр. Търговище)
Футболен клуб Владислав-Джулюница 2004 (с. Джулюница)
Сдружение футболен клуб „Левски-2000“ (гр. Русе)
Футболен клуб Олимпия Шумен (гр. Шумен)
Футболен клуб Калояново (с. Калояново)
Сдружение Футболен клуб „Локомотив-Русе“ (гр. Русе)
Сдружение Футболен клуб „Смирненски“ (с. Смирненски)
Сдружение Футболен клуб „Спортист-Драгичево“ (с. Драгичево)
Сдружение Футболен клуб „Ямбол-2015“ (гр. Ямбол)
Футболен клуб Авангард (с. Бачево)
Футболен клуб Балкан (с. Варвара)
Футболен клуб Стрела – 2004 (с. Орляк)
Футболен клуб Партизан-1946 (с. Ярджиловци)
Футболен клуб Зенит-Церово (с. Церово)
ФК „Ботев-1921“ (гр. Златарица)
ФК „Дракончета“ (гр. Русе)
Основанията за изваждането им от структурите на БФС е най-вече за участие в конгреса на 18 март, но има и такива, които не са платили членските си вноски или такива, които не са вписани в регистрите на Министерство на младежта и спорта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 33333т
Коментиран от #17
17:18 23.03.2022
2 Реалист
17:20 23.03.2022
3 фен на Бербатов
17:20 23.03.2022
4 перука чао
Коментиран от #15, #20
17:21 23.03.2022
5 Мимчят
Коментиран от #14, #21
17:22 23.03.2022
6 Красимир Петров
Коментиран от #18
17:23 23.03.2022
7 какво е това
Коментиран от #29
17:23 23.03.2022
8 Депортиво Лисичери
Шампионска лига изгуби блясъка си.
Сега ще си направят СуперЛига тези отбори.
17:24 23.03.2022
9 Незапомнено
17:25 23.03.2022
10 НЯМА ТАКАВА ДЪРЖАВА
Е наистина няма такава държава. Всеки иска да ръководи нещо и да се пише началник.
Коментиран от #28
17:28 23.03.2022
11 Лесно е
Коментиран от #12
17:29 23.03.2022
12 *поправка
До коментар #11 от "Лесно е":Футболен СЪЮЗ
17:29 23.03.2022
13 Фаро
17:30 23.03.2022
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Винкело
До коментар #4 от "перука чао":... и изхвърляне от всички клубни и национални турнири на УЕФА и ФИФА. Да не берем срамове поне.
17:38 23.03.2022
16 ГРАД КОЗЛОДУЙ
17:40 23.03.2022
17 Раданч Татлъту
До коментар #1 от "33333т":Мислиш ли,че Митя Мързеливия е нещо по-добро от Боби Пияния?🙉🥳🤡🥳🙉
17:40 23.03.2022
18 Го4о
До коментар #6 от "Красимир Петров":За неразборията в БФС е виновен единствено предателя БербатоФ! Навира се там където не му е работа, като глист!
17:42 23.03.2022
19 ГРАД КОЗЛОДУЙ
17:43 23.03.2022
20 Гениално
До коментар #4 от "перука чао":Именно Литекс София, Стрела, Балкан, Авангард, Пирин, Ботев Вр, и Русокастро. Тогава най-после Гришата ще спечели първенството. Гениален ход.
17:45 23.03.2022
21 Профи
До коментар #5 от "Мимчят":Защото имат професионални играчи. Там не става така.
17:46 23.03.2022
22 Балкан Варвара
Коментиран от #25
17:53 23.03.2022
23 Хahaha
Коментиран от #26
17:56 23.03.2022
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Татко Барба
До коментар #23 от "Хahaha":Не не не Барбарона ще си наорави ново Б-Ф-С с тези грандове дето го подкрепят всичките училищни отбори на които ГЕРБ кметовете им дали 10 лв да гласуват за Барбарона. После Барбарона ще направи нова У-Е-Ф-А и Ф-И-Ф-А
18:03 23.03.2022
27 Анонимен
18:07 23.03.2022
28 ПРАВ СИ
До коментар #10 от "НЯМА ТАКАВА ДЪРЖАВА":Прав си брат -наистина НЯМА ТАКАВА ДЪРЖАВА ! Смятай близо 700 футболни клуба у нас с поне 100 души играчи,треньори,домакини, масажисти и какви ли не директори ...колко клатикурници и нищо правещи се подвизават у нашата клета България останала вече 6 млн. барабар с пеленаците и пенсионерите,без НИКАКВА ИКОНОМИКА и едва около 2 млн. работещи от ,които поне 3/4 са от "работещите бедни" ...и това са само футболните клубове ...Ами най-бедната страна в ЕС и НАТО -кредитира богатия САЩ с 3 млрд. БЕЗЛИХВЕН КРЕДИТ за авансови за някакви самолети де ги само на хартия ...ПАТОЦИ разни - още 3 млрд ,та сега даже финансираме и посрещаме богати украинци даже .Наистина НЯМА ТАКАВА ДЪРЖАВА! До сега завиждах на циганите и ме бе яд ,че не съм такъв, сега мечтая барем украинец да стана !
18:12 23.03.2022
29 Футболен фвн
До коментар #7 от "какво е това":Дават им топки и екипировка втора употреба.Държат ги за гласове.Съмнявам се,че някои от тези клубове нямат дори и състезатели….
18:14 23.03.2022
30 топ грандовете на България
18:25 23.03.2022