Главоломна сеч в БФС: Над 100 клуба бяха изхвърлени от федерацията!

Изпълнителният комитет на Българския футболен съюз под ръководството на Борислав Михайлов реши да изхвърли над 100 клуба от федерацията след извънредното си заседание днес, съобщиха от централата в Бояна.

Ето и списъка с тимовете, които няма да се състезават повече под егидата на БФС:

Футболен клуб Обеля (гр. София)

Училищен футболен клуб Ботев-57 СУ (гр. София)

Сдружение „Училищен футболен клуб Олимпиец“ (гр. София)

Футболен клуб Победа 2013 (гр. София)

Футболен клуб Урвич 1960 (гр. София)

Обединен футболен клуб София (гр. София)

Футболен клуб Спартак София (гр. София)

Аматьорски футболен клуб Мрамор (гр. София)

Футболен клуб Средногорец 2016 (гр. Златица)

Футболен клуб Рилски спортист – Самоков (гр. Самоков)

Сдружение „Аматьорски футболен клуб Беласица-08“ (с. Беласица)

Футболен клуб Буйна Места – ММ – Мусомища (с. Мусомища)

Футболен клуб Садово (с. Садово)

Сдружение с нестопанска цел футболен клуб „Огняново“ (с. Огняново)

Футболен клуб Чорни – 1920 (гр. Брезник)

Футболен клуб Черногорец – 1946 (с. Ноевци)

Футболен клуб Димитровец 1928 (с. Ковачевци)

Футболен клуб Буря (с. Кошарево)

Футболен клуб Девин (гр. Девин)

Футболен клуб Мадан (гр. Мадан)

Футболен клуб Златоград (гр. Златоград)

Футболен клуб Хасково 1957 (гр. Хасково)

Футболен клуб Раковски (гр. Ивайловград)

Футболен клуб Бригада (гр. Димитровград)

Футболен клуб Тунджа (с. Стрем)

Футболен клуб Сините камъни 2013 (гр. Сливен)

Футболен клуб Самуил – Самуилово (с. Самуилово)

Футболен клуб Минерал – Овощник (с. Овощник)

Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Чирпан“ (гр. Чирпан)

Футболен клуб Миньор-Раднево (гр. Раднево)

Футболен клуб Джебел – 1928 (гр. Джебел)

ФК „Родопи – 1935 – Момчилград“ (гр. Момчилград)

Футболен клуб Черноморски спортист (гр. Обзор)

Сдружение „Футболен клуб Русокастро“ (с. Русокастро)

Общински футболен клуб „Странджа Агрокорн 2014“ (гр. Средец)

Футболен клуб „Атлетик 2018“ (гр. Каблешково)

Футзал клуб „Черно море – Мания“ (гр. Варна)

Футболен клуб Тополи 2010 (с. Тополи)

Сдружение Футболен клуб Сини Вир (с. Цонево)

Футболен клуб Камчиец – 1945 (гр. Дългопол)

Професионален футболен клуб Светкавица 1922 АД (гр. Търговище)

Футболен клуб Ракета (гр. Търговище)

Общински футболен клуб Първа атомна (гр. Козлодуй)

Футболен клуб Атлетик (гр. Козлодуй)

Футболен клуб Ботев Криводол – 2013 (с. Криводол)

Детско-юношески футболен клуб Янтра – 2013 (гр. Габрово)

Общински футболен клуб Трявна (гр. Трявна)

Футболен клуб „Ботев“ (гр. Грамада)

Футболен клуб „Балкан“ (гр. Белоградчик)

Футболен клуб „Венци“ (гр. Искър)

Футболен клуб „Мизия 2005 Кнежа“ (гр. Кнежа)

Сдружение „Футболен клуб Спартак 1919“ (гр. Плевен)

Футболен клуб Ботев – Комарево (с. Комарево)

Сдружение „Футболен клуб Чавдар“ (с. Бръшляница)

Сдружение „Футболен клуб Ботев-2005“ (с. Вълчитрън)

Сдружение „Футболен клуб Спартак“ (гр. Койнаре)

Футболен клуб Обнова-1934 (с. Обнова)

Футболен клуб Шурданица (с. Г. Дамяново)

Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Златия-2015“ (гр. Вълчидръм)

Футболен клуб „Кариана“ (с. Ерден)

Сдружение „Футболен клуб Ботев 1930-Кобиляк“ (с. Кобиляк)

Футболен клуб Хайдут-2014 (с. Ерден)

ФК Сокол-Негован (гр. София)

ФК Мътивир (гр. Ихтиман)

Сдружение „Футболен клуб Спортист – 2006“ (с. Драговищица)

ФК Бойчиновци (гр. Бойчиновци)

Футболен клуб Любимец (с. Търнава)

ФК Вихър (с. Кавракирово)

ФК Канина (с. Гърмен)

ФК Подгорец (с. Коларово)

Футболен клуб Спортист (с. Струма)

ФК Граничар (с. Копривлен)

ФК Струма (с. Марикостиново)

ФК Корница (с. Корница)

ФК Огражденец (с. Кърналово)

ФК Зенит (с. Ветрендол)

ФК Тракиец 2005 (с. Главиница)

Футболен клуб Осогово Багренци (с. Багренци)

ОБФК Ботев – Бобошево (гр. Бобошево)

Футболен клуб Марица – Милево (с. Милево)

ФК Локомотив – Ветерани (гр. Пловдив)

Сдружение „Футболен спортен клуб – Харманли 04“ (гр. Харманли)

Общински футболен клуб (ОФК) Стамболово (гр. Стамболово)

ФК Ботев-Болярово (с. Болярово)

Футболен клуб Чарган (с. Чарган)

Сдружение „Футболен клуб Арсенал 2000“ (гр. Казанлък)

Общински футболен клуб Аврен (с. Аврен)

Футболен клуб Спартак 2000 (с. Бъзън)

Футболен клуб Въбел (гр. Търговище)

Футболен клуб Владислав-Джулюница 2004 (с. Джулюница)

Сдружение футболен клуб „Левски-2000“ (гр. Русе)

Футболен клуб Олимпия Шумен (гр. Шумен)

Футболен клуб Калояново (с. Калояново)

Сдружение Футболен клуб „Локомотив-Русе“ (гр. Русе)

Сдружение Футболен клуб „Смирненски“ (с. Смирненски)

Сдружение Футболен клуб „Спортист-Драгичево“ (с. Драгичево)

Сдружение Футболен клуб „Ямбол-2015“ (гр. Ямбол)

Футболен клуб Авангард (с. Бачево)

Футболен клуб Балкан (с. Варвара)

Футболен клуб Стрела – 2004 (с. Орляк)

Футболен клуб Партизан-1946 (с. Ярджиловци)

Футболен клуб Зенит-Церово (с. Церово)

ФК „Ботев-1921“ (гр. Златарица)

ФК „Дракончета“ (гр. Русе)

Основанията за изваждането им от структурите на БФС е най-вече за участие в конгреса на 18 март, но има и такива, които не са платили членските си вноски или такива, които не са вписани в регистрите на Министерство на младежта и спорта.