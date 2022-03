Фиорентина официално представи новата си емблема (СНИМКИ)

Италианският футболен гранд Фиорентина официално днес представи новото си лого с надслов „Играй, за да бъде различен“, научихме от клубния уебсайт.

„Виолетовите“ променят своята емблема за 11 път в своята история, като за последно това стана през 2003 г.

Новата визия залага на по-голяма квадратна форма с класическата виолетка отгоре, което дори може да се сметне за чисто козметично изменение на логото през изминалите 19 години.

