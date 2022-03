Извънредна ситуация на мач от НБА (ВИДЕО)

След евакуация на публиката и закъснение от повече от час, Торонто победи като домакин със 131:91 Индиана. Проблем с високоговорителя на арената доведе до началото на малък електрически пожар в първата четвърт на мача в „Скотиабанс арена“. Пожарна служба на Торонто призова за евакуация на феновете и отборите, когато оставаха 4:05 минути от втората четвърт и Раптърс имаха аванс от 66:38.

Доминацията на Торонто продължи след забавяне от 65 минути и без фенове.

Паскал Сиакам завърши с 23 точки и 7 асистенции, а Скоти Барнс добави 19 пункта за успеха.

ВИДЕА:

The Pacers-Raptors game in Toronto was suspended and the arena was evacuated due to smoke.



The fire chief declared no threat to public safety. pic.twitter.com/sci7Nyi3LB