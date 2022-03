Боксьор прати в нокдаун съперник, пусна му кръв от ухапване (ВИДЕО)

Преди няколко дни в Лас Вегас видяхме боксовата среща между Николас Пабло Демарио и Жозуе Варгас. В петия рунд Демарио успя да прати в нокдаун своя съперник и беше по-напред в съдийските карти. Той обаче необяснимо реши да ухапе опонента си на рамото, съобщава mma.bg.

Варгас трепна от болка, а реферът спря действието. По рамото на Варгас имаше кръв и следа от ухапване. Това беше доста странна ситуация, а още по-странно беше, че реферът просто разреши битката да продължи. Той отне 1 точка от актива на Демарио.

Много хора останаха разочаровани от това, че рефера не дисквалифицира Демарио след грозната му проява. Варгас, който беше с кървава следа от ухапване на рамото си, успя да се съвземе и да спечели последните три рунда.

Демарио имаше късмет, че не беше дисквалифициран, но в крайна сметка загуби с решение. Майк Тайсън позорно ухапа Ивендър Холифийлд по ухото през 1997 година. Тогава той веднага беше дисквалифициран в срещата.

Ето видео от случката:

Demario was deducted one point for biting Josue Vargas. pic.twitter.com/6EDxc6XFIO