Порнокралицата Лиса Ан скочи от самолет (СНИМКИ)

Порнокралицата Лиса Ан си е поставила лично предизвикателство да направи някои от най-предизвикателните неща в живота си преди да навърши 50 години. Поредното от тях е скок с парашут от самолет.

Всеизвестната американка споделя със своите последователи в Twitter, че свободното ѝ падане е продължило 55 секунди. В тях тя се е почувствала „временно неуязвима“ и затова се закани, че ще повтори скоро.

Мислехме да ви напишем нещо и за биографията на Лиса, но, щом четеш това сега, значи е прекалено вероятно да разполагаш с повече информация от самите нас.

Ще напишем само за непросветените, че скачането с парашут е един от най-екстремните спортове, но благодарение на най-добрите в бранша от известно време е напълно достъпен за всеки, който иска да изпита нова невероятно усещане.

Day 16: My 1st SkyDive - 55 second free fall. I loved every second of it. It entertained every stitch of my fearlessness & made me feel temporarily invincible. I can't wait to go again. #50DaysTill50Years pic.twitter.com/XJUKVv0Eu0