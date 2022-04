РБ Лайпциг и Аталанта сътвориха красиво равенство за своите фенове

Ред Бул Лайпциг и Аталанта стигнаха до равенство 1:1 в първия 1/4-финален мач от тазгодишното издание на Лига Европа, но спокойно резултатът можеше да бъде далеч по-изразителен с оглед положенията пред двете врати.

Луис Муриел откри резултата в 17', а Давиде Дзапакоста си вкара автогол в 58', след като секунди преди това Андре Силва не успя да преодолее Хуан Мусо, а стражът дори се изправи и спаси добавката на Дани Олмо.

