Айнтрахт се оказа доста костелив орех за Барселона

Айнтрахт Франкфурт и Барселона завършиха 1:1 в 1/4-финалния си сблъсък от Лига Европа, за да се убедим, че германците нямат намерение да се превърнат просто в поредната стъпка на „каталунците“ към единствения трофей, който липсва във витрината им.

През първата част по-добрите шансове бяха за домакините, особено след като Жерард Пике се контузи и отстъпи мястото си на Клеман Лангле. Те дори стигнаха до дузпа, но след преглеждане от ВАР се убедихме, че Серхио Бускетс игра с топката, когато атакува Боре и Йованович смени първоначалното си решение.

След почивката обаче така жадуваният гол дойде след корнер. Младият Кнауф стреля прекрасно от дъгата, овладявайки отбитата топка, за да преодолее с финес Марк Андре тер Стеген.

Някъде там Шави се убеди, че ще има нужда от повече фантазия на терена и побърза да пусне в игра Франки де Йонг и Осман Дембеле. Именно нидерландецът комбинира красиво в наказателното поле с Феран Торес, за да помогне на испанеца в изравняването на резултата.

It ends 1-1. We can be very proud of that!



⏹ 90' | #SGEFCB 1-1 | #SGEuropa pic.twitter.com/FLoB4Vx5TA