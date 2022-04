Рейнджър не уцели нито веднъж вратата на Брага в първия им 1/4-финал

Спортинг Брага триумфира с 1:0 над Рейнджърс в първия им 1/4-финален мач от Лига Европа, реализирайки едно от малкото добри положения за гол в цялата среща.

Абел Руис стана автор на единственото попадение в края на първата част, като преди това ВАР се намеси, за да отмени гола на Андре Хорта в средата на полувремето.

Спокойно можем да заявим, че това бе най-лишеният от атракция мач в елиминациите до тук, като за това допринесоха много от състава на гостите, защото не уцелиха нито веднъж очертанията на вратата зад Матеуш.

Надяваме се само, че след седмица ще видим по-различен подход, макар исторически погледнато португалските клубове да затварят умело подобни сблъсъци със сериозна тактическа дисциплина и хитрини.

