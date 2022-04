10 от Уест Хям едва не шокираха Олимпик Лион

Английският Уест Хям Юнайтед опази шансовете си в Лига Европа живи, след като стигна до равенство 1:1 срещу Олимпик Лион, въпреки факта, че игра цяло полувреме с човек по-малко.

Аарън Кресуел видя червения цвят на картона в добавеното време на първата част, след като извърши глупаво нарушение в своята половина, а дори протестите на Дейвид Мойс не го спасиха, че дори треньорът на свой ред си изкара официално предупреждение.

Изненадата все пак дойде в началото на втората част, когато Джаред Боуен откри резултата с щастлив рикошет.

That fighting spirit. Our team ❤️ pic.twitter.com/R7POUbXRfu

Бившият нападател на Тотнъм Танги Ндомбеле все пак спаси „хлапетата“ от позорна загуба с изравняването си в 66', но това едва ли топли много Петер Бош, защото отборът му бе длъжен да спечели гостуването си в Лондон. Офанзивните футболисти обаче изневериха на доверието му и пратиха прекалено много удари извън очертанията (7).

Този резултат все пак гарантира сериозна интрига в реванша след седмица, когато е прекалено възможно да видим различен подход и на двамата мениджъри към срещата.

Full time in London, all to play for at home next week!#UEL #WHUOL pic.twitter.com/cOSNGwxmH9