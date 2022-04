Барса губи Педри до края на сезона?

Един от най-талантливите млади играчи в света - Педри, може да пропусне остатъка от сезона за Барселона, след като снощи получи контузия при поражението с 2:3 в Лига Европа от Айнтрахт Франкфурт, което прати германците напред в турнира.

19-годишният плеймейкър бе сменен още на почивката от Франки де Йонг, след като видимо получи някакъв мускулен проблем.

След срещата треньорът Шави обясни, че все още е рано да се каже, но състоянието на младока не изглежда добро.

Mundo Deportivo съобщи, че става дума за разкъсване на мускул, а това би означавало, че Педри ще пропусне остатъка от сезона за „каталунците“.

Тимът остана да се бори само за класиране в топ 4 на испанската Примера Дивизион, а до края предстоят мачове с Кадис, Реал Сосиедад, Райо Валекано, Майорка, Реал Бетис, Селта, Хетафе и Виляреал.

LATEST NEWS | @Pedri has left hamstring discomfort. Further tests pending to find out the exact extent of the injury. #BarçaEintracht pic.twitter.com/t6sTNAEqJn