Трета поредна загуба за Аталанта в Серия А

Аталанта инкасира трето поредно поражение в италианската Серия А, след като отстъпи с 1:2 на Верона.

Чекерини даде преднина на гостите в добавеното време на първата част, а скоро след подновяването на играта Копмайнерс си отбеляза автогол за 0:2.

⏹ Non riesce la rimonta.



😓 We couldn't perform the comeback.@Plus500 #AtalantaVerona #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/dc4DJ4Cis8