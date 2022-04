75-годишна тенисистка постави световен рекорд с помощта на българка (ВИДЕО)

75-годишната Гейл Фалкенберг се превърна в най-възрастната професионална тенисистка в историята, след като взе участие в ITF турнира на зелена почва в Орландо, научихме от организаторите на турнира.

Американката се изправи срещу 34-годишната българка Дия Евтимова и макар да загуби с 6:0, 6:0, тя все пак остави името си в историята.

Фалкенберг дебютира в спорта на 38 години, а през 1987 г. стига до най-високото си класиране в женския тенис - 360 място. Година по-късно дори преминава първия предварителен кръг на Откритото първенство на Австралия.

75 year old Gail Falkenberg taking on Dia Evtimova here in Orlando. They just took the court. Crazy to see live. #usta #ustaprocircuit #protennis @usta pic.twitter.com/ZKDOH2PrT9