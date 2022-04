Футболна класика в „Дерби дела Мадонина“ прати Интер на финал за Купата на Италия

Интер стана първият финалист за Купата на Италия, след като триумфира с убедителното 3:0 в реванша срещу градския си съперник Милан в класическото „Дерби дела Мадонина“.

Лаутаро Мартинез вкара по веднъж в двата края на първата част, демонстрирайки страхотната си класа пред гола.

В средата на второто полувреме Бенасер смяташе, че е върнат „росонерите“ в мача, но след дълго преразглеждане на попадението от ВАР стана ясно, че Пиер Калулу е в засада и пречи на видимостта на Самир Ханданович, за да реагира при удара на алжиреца.

Battling hard to get back into it ⚔️#InterMilan 2-0 #CoppaItaliaFrecciarossa #SempreMilan pic.twitter.com/APm69WEsEs