Месут Йозил иска „Златната топка“ да отиде в ръцете на един от бившите му съотборници

Тазгодишната „Златна топка“ ще бъде връчена по нови правила от France Football, което значи, че няма да чакаме прекалено дълго преди да разберем кой ще наследи трофея от ръцете на Лионел Меси. Бившият германски национал - Месут Йозил, смята, че наградата трябва да отиде в ръцете на един от бившите му съотборници.

„Какъв фантастичен мач! Дайте „Златната топка“ на моето момче „Бензи“, написа Йозил в Twitter след първия полуфинал между Манчестър Сити и Реал Мадрид, завършил 4:3 за „гражданите“.

Бензема вкара две от попаденията за „кралския клуб“ и то в моменти, в които изглеждаше, че съперникът е установил пълна доминация на терена.

What a fantastic game 🤯 Give my boy Benzi the Ballon D'Or 👑☝🏼 #MCIRMA @Benzema @ChampionsLeague