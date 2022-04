Стана ясно кой ще заеме мястото на Русия в Лигата на нациите

FIVB официално обяви, че Китай ще заеме мястото на Русия във волейболната Лига на нациите този сезон, след като руснаците бяха отстранени от началото на войната срещу Украйна.

Китайците пропуснаха миналогодишното издание поради ограниченията от COVID-19 по света, но сега движението по света е напът да се нормализира.

Китай стартира участието си в надпреварата срещу Иран на 8 юни, а след това ще мери сили с Япония, Словения и Бразилия през първата седмица.

