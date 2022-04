„Блондинката бомбардировач“: Дайте телефона ми на Джони Деп

Сагата около личния живот на Джони Деп и Амбър Хърд без съмнение е водещата тема в света на шоубизнеса в изминалия месец. Тя се разрасна до такава степен, че дори световният шампион по бокс - Ебани Бриджис, се включи в шегите и закачките.

„Някой да каже на Джони Деп, че аз ще се отнасям добре с него. Дайте му телефона ми“, написа в комбинация със снимка и текст „Блондинката бомбардировач“ в Twitter.

Очевидно закачката тук е, че в съда вече стана ясно, че Хърд е упражнявала насилие над бившия си вече съпруг, въпреки първоначалните обвинения от нейна страна, че той е насилникът.

Get him on the phone 😂😍 pic.twitter.com/hc7SG0btqw