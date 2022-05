Билбао компрометира мястото на Атлетико в топ 4

Атлетик Билбао и Атлетико Мадрид завършиха 2:0 в късния мач от 34 кръг на испанската Примера Дивизион, като това е деветото поражение на бившите вече шампиони от началото на сезона.

Автогол на Марио Ермосо откри резултата в 8' след една от многото вдъхновяващи атаки по крилото на Иняки Уилямс. Нападателят на домакините тероризираше през целия мач бранителите на гостите, а в началото на втората част дори се разписа, вкарвайки гол от дузпа, повтаряйки „Паненката“ на Карим Бензема от мача срещу Манчестър Сити в Шампионската лига.

😍 What a shift by this Lion tonight!



9⃣ @Williaaams45



𝗨𝗡𝗣𝗟𝗔𝗬𝗔𝗕𝗟𝗘 ⭐#AthleticAtleti #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/rkKlMs8Q86