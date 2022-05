Хамзат Чимаев посочи следващия си опонент

Един от най-бързо проспериращите бойци в полусредна категория на UFC - Хамзат Чимаев, се е устремил към превземането на федерацията, а за целта не спира да предизвиква най-добрите бойци в категорията си.

„На 100% ще се реализира боят ми с Колби Ковингтън. Надявам се да го направим в Абу Даби през октомври“, каза шведът от чеченски произход в лайвстрийма Hustle MMA, цитиран от MMA.bg.

Ковингтън понастоящем е №1 претендент за титлата на Камару Усман, въпреки поражението от нигериеца през миналия ноември.

„Борж“ иска да заеме неговото място в ранглистата, а в последната си публикация в Twitter отправи поредна закана към Усман и Израел Адесаня, който пък е шампион в средна категория.

who wants to fight ? @stylebender @USMAN84kg pic.twitter.com/wO2iYuzMZE