Походът за оцеляване на „водните кончета“ мина и през Бергамо

Аталанта и Салернитана завършиха 1:1 в понеденишкия мач от Серия А, като така походът към оцеляването на „водните кончета“ продължава с пълна пара.

Едерсон Лоренсо вкара за гостите в 27', а в 88' Марио Пашалич изравни, за да лиши гостите от трите точки и да спести срама за своя тим.

