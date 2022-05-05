Спортът по ТВ в четвъртък (5 май)

13.00 Тенис, турнир в Мадрид МАХ Спорт 1
15.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3
16.30 Колоездене: "4 дни на Дюнкерк", трети етап Евроспорт 1
19.00 Баскетбол, мач от първенството МАХ Спорт 2
21.00 Голф: PGA тур, "Уелс Фарго чемпиъншип", първи ден Евроспорт 2
22.00 „Рома“ - „Лестър“ МАХ Спорт 3
22.00 „Марсилия“ - „Фейенорд“ МАХ Спорт 4
22.00 “Айнтрахт” - „Уест Хям“ Би Ти Ви Екшън
22.00 „Рейнджърс“ - „Лайпциг“ Ринг
03.00 НХЛ, мач от плейофите МАХ Спорт 2
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