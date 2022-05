Селтик си върна титлата от ноктите на Рейндърс

Шотландската Висша лига официално има своя нов шампион в лицето на Селтик, след като тимът завърши 1:1 в гостуването си на Дънди Юнайтед.

„Келтите“ вече имат актив от 90 точки и така един кръг преди финала на кампанията Рейнджърс няма как да опази трофея си от миналия сезон.

Головете във въпросната среща паднаха след точни удари на Йоргос Якумакис и Дилън Левит през второто полувреме.

Това е титла №52 в историята на Селтик, което затвърждава още повече статута на клуба, като един от най-титулуваните в световния футбол.

🎶 𝙏𝙃𝙀𝙎𝙀 𝘼𝙍𝙀 𝙏𝙃𝙀 𝘾𝙃𝘼𝙈𝙋𝙄𝙊𝙉𝙎! 🎶



Celtic Football Club are the 2021/22 #cinchPrem Champions! 🏆🍀



Congratulations to Ange and the Bhoys! 💚👏#CelticFC 🤝 #UCL pic.twitter.com/DHT1FcZuf2