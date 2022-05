Тервел Пулев е по-тежък от Сергей Ковальов

Тервел Пулев и Сергей Ковальов официално минаха традиционното претегляне преди битката си на боксовия ринг в Лас Вегас. Оказва се, че българинът е малко по-тежък от руснака.

Кантарът на Тервел показа 89,6 кг., докато този на Сергей отчете 89,1 кг., което е в допустимите граници за полутежка категория.

Кубрат Пулев също е по-тежък от Джери Форест, но при тях разликата е далеч по-осезаема. „Кобрата“ е 112,7 кг., докато американецът е едва 105,7 кг. Добрата новина е, че при най-тежките тази процедура е от чисто символичен характер.

Боевете стартират в ранните часове на 15 май, благодарение на голямата часова разлика между България и западния бряг на САЩ.

The main event is official!! @KrusherKovalev vs Tervel Pulev at cruiserweight! 🤯🔥@FiteTV @trillerfight pic.twitter.com/i1ZtAz1pnI