Автомобилна катастрофа отне живота на 27-годишен бивш играч на Барселона

Бившият играч на Барселона - Макси Ролон, ще остане завинаги на 27 години, след като през уикенда е намерил смъртта си в автомобилна катастрофа в родината си - Аржентина, научихме от уебсайта на „каталунците.

Макси е пътувал в една кола с брат си - Ариел, като двамата загиват в крайпътно дърво.

Ролон прекара 6 години на „Ноу Камп“, а в младежите си години вдигна Копа Америка и Световната титла за младежи с Аржентина.

🖤 We are dismayed by the death of Maxi Rolón (1995), a FC Barcelona youth football player from 2010 to 2016. We express our deepest condolences and send full support to his family. Rest in peace. pic.twitter.com/8G9Gh016Y4