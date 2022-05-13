Спортът по ТВ в понеделник (16 май)

12.00 Тенис, турнир в Лион МАХ Спорт 1
13.00 Тенис, турнир в Женева МАХ Спорт 3
16.20 Хокей на лед, Словакия - Канада Ринг
17.30 "Ботев" (Вр) - "Царско село" Диема спорт
17.30 Италия - Германия (до 17 г.) БНТ 3
19.00 Баскетбол, мач от първенството МАХ Спорт 2
19.30 "Салернитана" - "Фиорентина" Ринг
20.00 "Локомотив" (Сф) - "Пирин" Диема спорт
20.00 България - Нидерландия (до 17 г.) БНТ 3
20.20 Хокей на лед, Финландия - САЩ Ринг
21.45 "Ювентус" - "Лацио" Ринг
21.45 "Хъдърсфийлд" - "Лутън" Нова спорт
22.00 "Нюкасъл" - "Арсенал" Диема спорт 2
03.30 "Бока Хуниорс" - "Коринтианс" МАХ Спорт 3
03.30 НХЛ, мач от плейофите МАХ Спорт 2
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