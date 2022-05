Легенда на Барселона почина на 88-годишна възраст

Легендата на Барселона - Родри, почина на 88-годишна възраст, съобщиха от клубния уебсайт.

Франсеск Родригез бе част от отбора на „каталунците“ между 1958-1966 г., а след това изкара дълъг период и в треньорския щаб на клуба.

Той остави над 230 мача зад гърба си с червено-синята фланелка, печелейки в тях Купата на панаирните градове през 1960 и 1966 г., както и две шампионски титли през 1959 и 1960 г. и две Купи на краля през 1959 и 1963 г.

Former Barça player Francesc Rodríguez, better known as "Rodri," passed away on Tuesday. He played for the team from 1958 to 1966 and was a member of the coaching staff until the 1970s. RIP 🙏 pic.twitter.com/UzZhisDUnd