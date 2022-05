Пияният Тайсън Фюри срита таксиметрова кола в Кан (ВИДЕО)

Непобедимият в бокса Тайсън Фюри се въвлече в нов скандал през седмицата, след като социалните мрежи го заснеха как рита таксиметрова кола в Кан, докато е във видимо нетрезво състояние, научихме от спортния журналист Майкъл Бенсън.

Фюри и компанията му се опитват да се качат в автомобила, но шофьорът отказва да ги вози, когато вижда в какво състояние са всички.

Това разгневява шампионът на WBC и той тръгна да рита колата в задната ѝ част, но баща му - Джон Фюри, успя да го дръпне преди скандалът да се разрасне.

🥴 WOW! Tyson Fury apparently very intoxicated. He needs help walking and assaults a cab while on holiday.



