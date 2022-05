Патрик Виейра нарита фен на Евертън, който нахлу на терена, за да го провокира (ВИДЕО)

Френската футболна легенда Патрик Виейра се въвлече в неприятен инцидент след края на мача между Евертън и Кристъл Палас, завършил 3:2 в полза на „карамелите“, за да си гарантират оцеляването във Висшата лига този сезон. Причината е, че той нарита един от запалянковците на домакините, който влезе на терена и се постара да го провокира, научихме от The Guardian.

Треньорът на „орлите“ бе тръгнал към тунела, когато човек от тълпата го обиждаше и сочеше среден пръст на сантиметри от лицето му. Това вбеси Виейра и той се опита да издърпа мъжа, а след това го срита.

Околни хора се намесиха, за да предотвратят по-грозен развой на инцидента, но не е изключено да се стигне до наказания, както за старши-треньора, така и за домакините от „Гудисън Парк“.

Patrick Vieira kicking an Everton fan to the floor tonight

