Турски отбор е баскетболният крал на Европа

Турският Анадолу Ефес спечели титлата в Евролигата по баскетбол за мъже за 2022 година. Грандът от Истанбул победи във финала в сръбската столица Белград тима на Реал Мадрид (Испания) с 58:57 (14:15, 15:19, 11:8, 18:15) и дублира успеха си от миналия сезон. За първи път от 2012-а и 2013-а година един клуб печели два поредни трофея в баскетболната Евролига. Това е втора титла в историята на Анадолу Ефес, а Реал Мадрид остана на второ място и пропусна за 11-и път да стане шампион по баскетбол на Стария континент.

За най-полезен баскетболист във Финалната четворка на Евролигата бе избран Василие Мицич от Анадолу Ефес. Двата състава изиграха много оспорван двубой в зала „Щарк Арена“, който се реши в заключителните секунди. Реал Мадрид поведе с 15:14 след първите 10 минути и дръпна с 31:24 по-малко от три минути преди почивката, но Анадолу Ефес се доближи до 2 точки при 31:29 с точни стрелби на Шейн Ларкин и Василие Мицич. Антъни Рандолф оформи финалното за първото полувреме 34:29, предаде БТА.

След подновяването на играта Адам Ханга донесе преднина от 9 точки за Реал при 40:31 в средата на третата четвърт, но отборът на старши треньора Ергин Атаман не позволи на съперника да се откъсне по-сериозно. Василие Мицич намали пасива на турския тим до 2 точки при 40:42, а в края на частта имаше сблъсък между Венсан Поарие от Реал и Джеймс Андерсън от Ефес, но страстите бързо бяха потушени от съотборниците на двамата баскетболисти, а те получиха неспортсменски нарушения.

Турският отбор бе по-ефективен в последната четвърт и в началото ѝ обърна до 45:42, благодарение на Мицич и Крис Сингълтън. Реал Мадрид пак излезе напред за 50:49 след точна стрелба от дистанция на Серхио Люл, но с два поредни коша на Тибор Плайс Анадолу Ефес дръпна с 53:50. Габриел Дек и Василие Мицич размениха по една тройка за противниците, а минута преди финала на мача грандът от Истанбул водеше с 58:55. Люл намали пасива на Реал на 1 точка, но до края испанският тим не успя да отбележи нов кош и Анадолу Ефес триумфира с титлата.

Сърбинът Василие Мицич и германецът Тибор Плайс бяха най-полезни за шампионите. Мицич завърши с 23 точки, 2 борби и 2 асистенции, а Плайс добави 19 точки и 7 борби. За Реал Мадрид Валтер Таварес бе най-резултатен с 14 точки и 11 борби.

