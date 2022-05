Футболист на Лудогорец: Караха ме да играя за националния отбор на България, но отказах

Един от най-добрите футболисти на Лудогорец през пролетта Бърнарт Текпетей сензационно обяви, че е бил поканен да играе за националния отбор на България.

24-годишният футболист стори това при гостуването си в радиопредаването „Flood Light Sports“ на радио „Angel 96.1 FM“ в родната си Гана.

„От ръководството на клуба направиха опит да ме убедят да играя за националния отбор на България, но аз отказах тази възможност, защото обичам родината си Гана. Трябваше да съм в настоящия ганайски състав заради представянето ми, но Бог си знае работата“, коментира Текпетей.

Ганаецът изигра 24 мача в efbet Лига през сезон 2021/22, като в тях вкара 10 гола. Пет от тези попадения бяха реализирани само в рамките на месец април. Текпетей има два мача за националния отбор на Гана, но не е играл за „черните звезди“ от 2017 г.

Ludogorets officials made an attempt to convince me to play for the Bulgarian National Team but I declined that opportunity because I love my country Ghana



