Бесни фенове на Сент Етиен нахлуха на терена и предизвикаха жестоко меле!

Оксер си осигури участие във френската Лига 1 през следващия сезон след успех с 6:5 с дузпи над Сент Етиен.

Точно след последната и решителна дузпа, реализирана от Бирама Туре, феновете на "зелените" нахлуха на терена и предизвикаха масови безредици на „Жофроа Гишар“.

Освен нахлуването на привържениците, полетяха факли и сигнални ракети към двете скамейки и длъжностните лица.

Saint-Étienne just got relegated to Ligue 2 in front of their fans and fucking hell this pitch invasion is absolute chaos 🤯 pic.twitter.com/qkTysBWhzB

Играчите и на двата тима се разбягаха към съблекалните, но и там бяха последвани от побеснелите привърженици на 10-кратния шампион на Франция, който през следващата кампания ще играе в Лига 2.

I wanted you to stay up @ASSEofficiel but turns out your fans have disgraced themselves, again.



You should be relegated out of French. League football.



Disgrace. pic.twitter.com/NUC1rFhDKw