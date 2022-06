Манчестър Юнайтед официално каза „Сбогом“ на Пол Погба

Пол Погба официално си тръгна от Манчестър Юнайтед след втория си престой в клуба, като оттам публикуваха видео с най-значимия му принос към тима за този период.

Погба отбеляза първото попадение във финала в Лига Европа през 2017 г. срещу Аякс, когато „червените дяволи“ спечелиха последния си трофей изобщо.

29-годишният централен полузащитник мина първо през академията на тим, след което се озова в Ювентус, за да разгърна огромния си потенциал. През 2016 г. Юнайтед плати за него €105 млн., за да си го върне, но в последствие се оказа, че печеливш от цялата сделка е „старата госпожа“.

Очакванията сега са, че той отново ще се завърне в Италия, където да започне повторния си престой при Юве.

