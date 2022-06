Украйна стигна до последната крачка преди Мондиала в Катар

Шотландия отстъпи на Украйна с 1:3 в отложения бараж от зона „Европа“ за класиране на Световното първенство в Катар.

Андрий Ярмоленко, Роман Яремчук и Артьом Довбик вкараха попаденията за украинците, докато за шотландците с гол се отчете Калъм МакГрегър.

Срещата бе особено интригуваща с оглед целия заряд, който носеше участието на „жълтите“ в срещата около войната.

Тимът на Олександър Петраков напълно заслужи класирането си за финалния бараж срещу Уелс, който ще се изигра на 5 юни.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Scotland 1-3 Ukraine 🇺🇦



The clash for Europe's last #FIFAWorldCup ticket will see 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales host Ukraine on Sunday! pic.twitter.com/COPA1jTdV7