Тежко поражение за Италия в последния мач на Джорджо Киелини

Италия инкасира загуба с 0:3 от Аржентина приятелския мач помежду им на „Уембли“, в който Джорджо Киелини се сбогува с националния си тим.

„Гаучосите“ бяха далеч по-добрият отбор на терена в Лондон и съвсем заслужено стигнаха до тази убедителна разлика с головете на Лаутаро Мартинез, Анхел Ди Мария и Пауло Дибала.

Лионел Меси се отчете с две асистенции, като 7-кратният носител на „Златната топка“ бе видимо най-добрият играч на терена.

„Скуадрата“ междувременно стигаше прекалено рядко до удари към вратата на Емилиано Мартинез, въпреки относително равностойното владеене на топката.

🇮🇹 An Italian centurion pulls on Azzurri blue for the last time.@chiellini 👏 👏 👏 pic.twitter.com/7vQNUZ2wb5