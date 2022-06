Клоп взима Нунес от Бенфика за 80 млн. евро

Ливърпул и Бенфика са постигнали устно споразумение за трансфера на Дарвин Нунес (на снимката вдясно), който най-вероятно ще бъде официално потвърден утре. Според Фабрицио Романо двата клуба са се разбрали тази сутрин и сега трябва само да подпишат документацията, предава sportal.bg.



Сделката ще бъде на стойност 80 милиона евро плюс 20 млн. под формата на бонуси, с което уругвайският нападател ще се превърне в най-скъпия футболист в историята на "червените".



Английските медии твърдят, че Нунес ще подпише за пет години с английските вицешампиони и ще стане вторият южноамериканец, който Юрген Клоп привлича в рамките на пет месеца. През януари Ливърпул привлече Луис Диас от Порто с трансфер на стойност 40 милиона и с още 20 милиона в бонуси.



Нунес завърши начело при реализаторите в португалското първенство, вкарвайки 26 гола и още осем в други турнири. Два от тях бяха именно срещу Ливърпул в Шампионската лига.

Liverpool are now closing on Darwin Núñez deal, here we go! Meeting in the morning with verbal agreement in place between Liverpool & Benfica, just waiting to sign. €80m plus €20m add ons fee. 🚨🔴🇺🇾 #LFC



Liverpool are preparing paperworks. Five year contract, already agreed. pic.twitter.com/znzD7DyU8P