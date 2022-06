Бесният Медведев изгони треньора и разплака жена си (ВИДЕО)

Данийл Медведев за пореден път демонстрира сприхавия си характер на корта, като този път изгони треньора си от трибуните и разплака жена си, научихме от Yahoo.

Руснакът бе далеч от най-добрия си ден във финала на ATP 500 турнира в Хале и очевидно не искаше никой да контактува с него, докато се бори с Хуберт Хуркач за титлата.

gilles really said “fuck this shit i’m out” and i don’t blame him 💀😭 📹 @TennisTV pic.twitter.com/kAl08FyYAf

Жил Сервара опита на няколко пъти да му даде насоки от трибуните, но вместо това получи няколко вика от Медведев. Това го накара да напусне корта, за да не търпи повече поведението на своя възпитаник.

Дария Медведева пък не сдържа сълзите си от случката, като камерите я заснеха как бърше очите си, докато съпругът ѝ беснее на игрището.

Хуркач в крайна сметка триумфира с 1:6, 4:6, а Данийл се извини публично за държанието си, като призна, че в такива дни е труден за понасяне дори от най-близките си хора.

Sadly after 5 straight attempts, there's still no opportunity for Daniil to celebrate a tournament win

That break at the beginning of the 2nd set sealed the deal

Actually feeling like Daria rn 😖 pic.twitter.com/Wu7sFcGZrE