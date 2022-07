ПСЖ най-накрая уволни Маурицио Почетино

Маурицио Почетино официално вече не е старши-треньор на Пари Сент Жермен. Новината бе потвърдена от клуба.

Аржентинецът бе нарочен за гонене още след поредното отпадане от Шампионската лига през миналата есен, но все пак му бе позволено да довърши сезона, за да триумфира с титлата в Лига 1.

Почетино ще бъде заменен от Кристоф Галтие, който бе представен на пресконференция в часовете след негативната новина за 50-годишния специалист.

Paris Saint-Germain confirm that Mauricio Pochettino has ended his role at the Club.



The Club would like to thank Mauricio Pochettino and his staff for their work and wish them the best for the future. pic.twitter.com/Y7ef0qVLVh