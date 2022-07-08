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Спортът по ТВ в петък (8 юли)

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Спортът по ТВ в петък (8 юли)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в петък (8 юли) - 1
Снимка: fakti.bg
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

09.40 Волейбол, Франция - Бразилия (мъже) МАХ Спорт 3
14.00 Колоездене: Тур дьо Франс Евроспорт 1
14.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
14.30 Формула 1, първа тренировка за Гран при на Австрия Диема спорт 3
15.00 Волейбол, България - Нидерландия (мъже) МАХ Спорт 3
15.00 Тенис: Уимбълдън, полуфинал Евроспорт 2
18.00 Формула 1, квалификация за Гран при на Австрия Диема спорт 3
18.30 "Ботев" (Пд) - "Хебър" Диема спорт
21.00 "Септември" - "Лудогорец" Диема спорт
21.00 Волейбол, Италия - Сърбия (мъже) МАХ Спорт 3
23.00 Голф: PGA тур, "Барбасол чемпиъншип", втори ден Евроспорт 2


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  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    1 0 Отговор
    БЛАГОДАРЯ господин БОРИСОВ за информацията

    06:57 08.07.2022

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