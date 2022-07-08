Спортът по ТВ в петък (8 юли)

Идва ли краят? Ман Юнайтед заминава за Тайланд без Кристиано Роналдо

В петък Манчестър Юнайтед ще отпътува за предсезонното си турне в Тайланд, но това ще се случи без Кристиано Роналдо, гръмнаха медиите в Англия. Порту ...