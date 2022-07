Ман Сити увеличава тройно заплатата на Фоудън

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола ще разчита на различна атака през новия сезон, но едно име остава константа - Фил Фоудън. Английският национал, както и съотборникът му Родри, са получили предложения за нов договор, предава sportal.bg.

Клубът вече има устна договорка с Фоудън за новия контракт, според който заплатата му ще се увеличи тройно. Според “Сън” той ще получава по 200 000 лири на седмица. Възнагражданието е свързано както с развитието му, така и с по-голямата роля, която ще изпълнява през новия сезон.

“Гражданите” вече продадоха Габриел Жезус на Арсенал, а се очаква да се разделят и с Рахийм Стърлинг, който ще премине в Челси. В предни позиции Гуардиола ще разчита на новия си централен нападател Ерлинг Холанд, както и на аржентинския талант Хулиан Алварес.



