Ериксен официално е футболист на Манчестър Юнайтед

Кристиян Ериксен официално вече е футболист на Манчестър Юнайтед. С това се похвалиха от клуба.

Датчанинът ще играе на „Олд Трафорд“ до 2025 г., като очевидно това означава, че проблемите със сърцето вече са далеч зад гърба му.

При представянето си той призна, че е играл много пъти в „Театъра на мечтите“, но да се появи там с екипа на „червените дяволи“ ще бъде нещо далеч по-специално.

30-годишният Ериксен пристига със свободен агент в Юнайтед, след като 6-месечният му договор с Брентфорд изтече.

