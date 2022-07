Манчестър Сити ще отхвърли всяка оферта на Барселона за португалски национал

Английският шампион Манчестър Сити ще отхвърли всяка оферта за своя футболист Бернардо Силва от страна на Барселона това лято. Португалският национал е свързван с трансфер при „Блауграна“ заради евентуалното напускане на Френки де Йонг в посока Манчестър Юнайтед.

Силва има договор със Сити до 2025 година и клубът може да поиска около 80 милиона евро, за да се раздели с него, ако мениджърът Хосеп Гуардиола реши да не разчита на него през новия сезон.

Въпреки това, „Mirror“ твърди, че от Сити нямат планове да разглежда оферти за Силва, въпреки слуховете за срещи между неговия агент Жорхе Мендеш и президента на Барселона Жоан Лапорта.

Смята се, че самият Гуардиола не иска да има повече напускащи преди началото на новия сезон следващия месец. До този месец от „Етихад“ си тръгнаха Фернандиньо (изтекъл договор), Габриел Жезус (Арсенал) и Рахийм Стърлинг (Челси). Очаква се съвсем скоро и Олександър Зинченко да се раздели с „гражданте“, за да се присъедини към Жезус на „Емиратс“. Преди няколко дни шампионите блокираха и трансфер на Нейтан Аке обратно в Челси.

