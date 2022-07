Канада изненада света с бягането си на 4 по 100 метра

Канада е новият световен шампион в щафетата при мъжете на 4 по 100 метра, изпреварвайки фаворитите САЩ и Великобритания във финалното бягане.

„Кленовите листа“ спряха хронометъра на 37,48 секунди, благодарение на страхотното състезание от страна на Аарън Браун, Джером Блейк, Брендън Родни и Андре Де Грас.

Само на 7 стотни зад тях останаха американците в отбор с Крисчън Коулман, Ноа Лайлс, Илайджа Хол и Марвин Брейси, а на трети останаха британците в състав Джона Ефолоко, Зарнел Хюз, Нетанийл Мичъл-Блейк и Рийс Прескод с време от 37,83 секунди.

Ooooh, Canada 🎶



Aaron Brown 🇨🇦, Jerome Blake 🇨🇦, @RodneyGetEm 🇨🇦 and @De6rasse 🇨🇦 run a world-leading 37.48 to take men's 4x100m gold!#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/co26hVaPuM