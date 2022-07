Ебани Бриджис: Странно защо хората имат проблем, когато се събличам за кантара

Кантарът в бокса е една от най-ключовите части, защото от него зависи дали даден боец влиза в нужната категория или не. Всеки грам е от значение и затова често се случва да видим боксьорите да свалят всичките си дрехи, за да се доближат максимално до очакваното тегло. Ебани Бриджис обаче усеща прилагането на двойствен стандарт в регламента, защото мнозина коментират нейните появи за кантара, след които настава истинска суматоха, както в залата, така и в социалните мрежи.

„99% от боксьорите свалят дрехите си за кантара - мъже и жени. Но не съм сигурен защо хората все още имат такъв голям проблем, когато аз го правя. Много момичета изглеждат зашеметяващо на кантара, докато свалят дрехите си и остават само по хубаво бельо, но никой не се оплаква от тях. Само, когато аз го правя. Намирам го за толкова странно“, написа австралийката в Twitter.

99% of boxers get their “clothes off” for a weigh in,men & women,not sure why ppl STILL b having such a problem when I do it😂plenty of girls looking banging on the scales now “TAKING THEIR CLOTHES OFF”😆wearing nice underwear ppl dnt complain.Just when I do it.Find it so strange